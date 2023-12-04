ضربة جديدة للرقابة الإدارية.. ضبط بيع 900 طن سكر بأسعار مخالفة

كتب - أحمد جمعة:

قال بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، إن جهودها بالتنسيق مع وزارة التموين، أسفرت عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع حوالي 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة، فضلًا عن التلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لنحو 5 أطنان.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان، إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

ولفتت إلى أنه تم مصادرة الكميات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي، والتلاعب في قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة.

وبالعرض على المستشار النائب العام أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.