وزيرة البيئة: الجناح المصري بمؤتمر المناخ يدعو إلى الصحة والإغاثة والتعافي والسلام

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن اليوم الثالث للجناح المصري المُقام على هامش مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 المنعقد بمدينة "إكسبو دبي"، شهد عدد من الجلسات المتنوعة تحت شعار "الصحة والإغاثة والتعافي والسلام"، ودعت جميعها إلى المشاركة الجماعية والتدابير الاستباقية.

وقالت ياسمين فؤاد، إن الجناح المصري شجع مشاركة الشباب والقطاع الخاص في العمل المناخي، وحثهم على تنفيذ المبادرات المبتكرة التي تساهم في تقديم حلول تدفع العمل المناخي إلى الأمام.

وأضافت وزيرة البيئة أن مناقشات الجناح تناولت الموضوعات المتعلقة بالصحة، حيث تم عقد مجموعة من الجلسات سلطت الضوء على طرق التخلص من الأدوية غير الآمنة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما تناولت الجلسات أهمية رفع الوعي لدى قطاع الأعمال والمجتمع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مبادرة I-CAN، والتحول نحو نظام الرعاية الصحية الأخضر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الجلسات التي شهدها الجناح المصري، كجلسة "ثم تحولت الأضواء إلى تغير المناخ والصحة: من قبل الشباب، مع الشباب" والتي استضافتها وزارتي الشباب والرياضة والصحة ومنظمة الصحة العالمية، وجلسة "المناخ الصحي من أجل صحة واحدة"، التي تناولت أهمية التنوع البيولوجي للصحة والرفاهية، بالإضافة إلى جلسة "المساهمات البحثية للتخفيف من آثار تغير المناخ على الصحة والتكيف معها".

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن المناقشات داخل الجناح المصري تعمقت وكشفت تقدم النهج الإيجابي للسلام في تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مُضيفة أن اليوم الثالث في الجناح المصري حث على التكاتف الجماعي لصياغة مستقبل مرن للحفاظ على البيئة المُحيطة، وهو ما يدل على أن التآزر بين العمل المناخي ومشاركة القطاع الخاص والحكومة أمر بالغ الأهمية في رسم المسار نحو غد مرن وأكثر إخضرارًا.