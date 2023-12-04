إيدكس 2023.. مشاركة متميزة لـ"العربية للتصنيع" بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية -صور

كتب- محمد سامي:

حرصت الهيئة العربية للتصنيع على المشاركة في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيدكس 2023" في دورته الثالثة، والذي تنظمه القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

يضم جناح الهيئة العربية للتصنيع المشارك في الجناح الرسمي لجمهورية مصر العربية، بأحدث التقنيات والمنتجات في الصناعات الدفاعية؛ حيث تشارك بعدد 45 منتجًا متنوعًا، يتضمن الذخائر والصواريخ والمُعدات الإلكترونية والطائرات.

وتحرص الهيئة على تعظيم شعار (صنع في مصر) وبالاستفادة من الإمكانات والقدرات التصنيعية المتطورة والعقول النابغة من كوادرها البشرية؛ تقدم أحدث منتجاتها الدفاعية، ومنها أولاً: الذخائر الجوية (عائلة حافظ)؛ وهي قنابل حُرة تصل أوزانها حتى (2000 رطل)، بقُدرة اختراق للخرسانة المسلحة حتى (180سم) ، وقد تم إنتاجها بالتعاون مع القوات الجوية المصرية.

ثانيًا: مركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك مُتعدد المهام للسيطرة على أعمال قتال القوات وتأمين المجال الجوي والحدود والمُنشآت المهمة، والمركز تصميم وتصنيع مصري بنسبة 100% .

ثالثًا: هناك عربة فض الشغب المُصفحة (قادر-1)، وقد تم إنتاج العربة بمصانع الهيئة ولأول مرة في مصر بمستوى حماية (B4) وممانعة حتى (7.62 × 39)، وتم تجهيزها بالعديد من التجهيزات طبقاً لمطالب وزارة الداخلية، علمًا بأن امتلاك هذه القدرة يُمكننا من تنفيذ أي تجهيزات طبقاً لرغبة العميل .

رابعًا: وبالنسبة إلى منظومة مجابهة الطائرات المُسّيرة والإعاقة الإلكترونية؛ فقد تمت بالتعاون مع أطقم البحوث الفنية لقيادة الدفاع الجوي وإدارة الحرب الإلكترونية؛ حيث تم تصميم وتصنيع منظومات اكتشاف ومجابهة الطائرات المُسيرة حتى المستوى التعبوي.

وبالتعاون مع إدارة الحرب الإلكترونية تم إنتاج جهاز مجابهة الطائرات المُسّيرة لتأمين القطع البحرية على المدايات المختلفة، وكذلك أجهزة الاستطلاع والإعاقة اللا سلكية في حيز الترددات المختلفة.

خامسًا: هناك جهاز الكشف والقياس الإشعاعي المصري الجديد؛ الذي يُعتبر ثمرة للتعاون بين الحرب الكيميائية والهيئة العربية للتصنيع، ولأول مرة في مصر يتم تصنيع مثل هذه الأجهزة؛ حيث

تم إنتاج طرازين: أحدهما يَخدم الاستخدامات العسكرية حتى مستوى الوحدة الفرعية وما يعادلها والآخر يَخدم القطاعات المدنية بالموانئ والمنافذ الحدودية والمطارات للكشف الإشعاعي عن الواردات .

سادسًا: تم تعزيز التعاون مع شركة داسو الفرنسية؛ لإنتاج بعض أجزاء الطائرات والتي تم تصنيعها داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع لصالح شركة داسو.

وتعد هذه خطوة تأهيل للدخول في منظومة سلاسل الإمداد العالمية الخاصة بصناعة الطائرات، أحد هذه الأجزاء عرضتها شركة داسو الفرنسية في معرض لابورجيه بفرنسا وسيتم الاستمرار بقوة في هذا المجال مع شركات عالمية أخرى.