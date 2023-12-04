غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه.. عقوبات مخالفة تراخيص المحلات وفق الاشتراطات الجديدة

كتب- محمد نصار:

أسبوع واحد يفصلنا عن مرور عام على تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ومعه تنتهي مهلة توفيق أوضاع المحلات غير المرخصة نهائيًا.

ويوافق يوم 11 ديسمبر الحالي، مرور عام على بداية تطبيق القانون والذي بدأ يوم 11 ديسمبر 2022، ومنح مهلة مدتها عام للمحلات التي تعمل بدون ترخيص نهائيًا من أجل توفيق أوضاعها وتقنين عملها وفق الاشتراطات الجديدة.

وحدد قانون المحال العامة أن تطبق عقوبات متدرجة على المحال التي لم تمتثل للقانون تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالات تكرار المخالفة.

كانت الحكومة بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.

إجراءات جديدة.. مصدر يكشف آخر تطورات قانون المحال العامة والتراخيص

قانون المحال العامة.. موعد انتهاء مهلة توفيق أوضاع المحلات غير المرخصة