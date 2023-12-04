حملات مكثفة لـ"الري" لمواجهة التعديات على نهر النيل -تفاصيل

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال حماية جوانب نهر النيل، والتنسيق المشترك بين قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ومعهد بحوث النيل في ما يخص رفع قطاعات مجرى نهر النيل وفرعيه .

واستعرض الاجتماع المشروعات الجارية لحماية جوانب نهر النيل وفرعيه من النحر، وتطوير الواجهات النيلية، وأعمال تكريك المجرى المائي، وإزالة التعديات على جسور النهر، وأعمال تطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل .

ووجه سويلم بالتنسيق بين قطاع تطوير وحماية نهر النيل ومعهد بحوث النيل؛ لإجراء رفع حديث لمجرى النهر؛ للوقوف على التغيرات المورفولوجية والهيدروليكية للمجرى، انتهاء بإعداد خرائط محدثة تتضمن التحديد الدقيق لخطوط التهذيب والحظر على جانبي النهر، توطئة لوضع منظومة متكاملة للمراقبة والمتابعة باستخدام أحدث التقنيات في هذا الشأن لمواجهة التعديات على المجرى المائي .

وأكد وزير الري مواصلة العمل لإزالة كل أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ١٥٠٠ كيلومتر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية، حيث تم إزالة عدد (٨١٧٣٨) حالة تعدٍّ على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه في إطار حملة إنقاذ نهر النيل، مؤكداً ضرورة الحفاظ على القطاع المائي لمجرى نهر النيل وفرعَيه؛ لإمرار التصرفات المائية المطلوبة دون أي عوائق .

جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع لتطوير كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت بقنا، والعمل على تطوير كورنيش النيل الشرقي بقنا بطول ١٥٠٠ متر؛ ليصبح واجهة حضارية متطورة، ويجرى الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط؛ بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش، وتم مؤخراً نهو تكريك مجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بني سويف بمواقع متفرقة للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات، ويجرى تنفيذ أعمال تكريك للمجرى عند كوبري إمبابة بطول ١٣٠٠ متر .