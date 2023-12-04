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BBC

الرئيس السيسي يجرى جولة تفقدية بمعرض "إيديكس 2023"

10:25 ص الإثنين 04 ديسمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية في المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

وتنظم مصر معرض "إيديكس" كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية ممثلة فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً.

ويعد المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية) ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات، فضلا عن أنه فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

الرئيس السيسي لرئيس عبد الفتاح السيسي عرض إيديكس 2023 لرئيس السيسى

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