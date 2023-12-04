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BBC

وزير الدفاع: "إيديكس 2023" حدث مهم بالتزامن مع صراعات وحروب العالم

10:20 ص الإثنين 04 ديسمبر 2023

محمد زكي

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القاهرة - أ ش أ:

أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023" حدث عالمي مهم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

وقال الوزير -في كلمته خلال افتتاح "إيديكس 2023"، اليوم الإثنين- إن مصر كانت ولا تزال نقطة التلاقي لكافة شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتواء وتيرة الصراعات لإرساء السلام وصياغة حاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبني على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة.

محمد زكي المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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