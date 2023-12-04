الرئيس السيسي يشهد تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار"

القاهرة - أ ش أ:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" عبر تقنية الفيديو كونفرانس على هامش افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

وقال قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة - خلال افتتاح الرئيس السيسي معرض "إيديكس 2023" - "إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتصنيع المحلي للوحدات البحرية داخل ترسانات القوات البحرية المصرية تم الانتهاء من صناعة 3 فرقاطات طراز "جو ويند" بالتعاون مع الجانب الفرنسي.

وأضاف أنه تم الانتهاء من 30 "ريب قتالي" من طراز "رافال 2200" و11 لانش من طراز "سويفت 28".. موضحا أنه يتم اليوم استكمال مسيرة النجاح في التصنيع البحري في ترسانات القوات البحرية بتدشين الفرقاطة "الجبار" طراز "ميكو A200" التي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية بأياد مصرية بنسبة 100% .