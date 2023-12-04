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BBC

الرئيس السيسي يتسلم درع الفرقاطة "الجبار"خلال افتتاح معرض "إيديكس 2023"

10:15 ص الإثنين 04 ديسمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة - مصراوي:

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، من قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة، درع الفرقاطة المصرية الجديدة "الجبار" (طراز ميكو A200) التي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية بأيدٍ مصرية بنسبة 100%، وذلك على هامش حضور افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

يقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويضم معرض "إيديكس 2023" 22 جناحا دوليا في دورته الحالية، بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم؛ لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض يشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر؛ لما يحظى به من شهرة عالمية في ذلك المجال.

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض إيديكس 2023 أشرف إبراهيم عطوة

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