اللجان النوعية بحماة الوطن تنظم مؤتمرًا لدعم المرشح السيسي -(صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

نظمت أمانة اللجان النوعية المتخصصة بحماة الوطن، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق نصير، الأمين العام لحماة الوطن، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والعديد من الشخصيات العامة، وممثلي الأزهر والكنيسة وذوي الهمم، في ضوء خطة دعم وتأييد المرشح الرئاسي.