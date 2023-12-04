إعلان

BBC

حملة الرئيس السيسي: عازمون على استكمال مشروع 30 يونيو التنموي على كل المستويات

12:05 ص الإثنين 04 ديسمبر 2023

المستشار محمود فوزي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- حسن مرسي:
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن مصر سارت على مسار 30 يونيو، والمرشح الرئاسي عازم على استكمال هذا المشروع.

وأوضح فوزي، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن 30 يونيو هو مشروع تنموي سياسي اقتصادي اجتماعي، يجري تطبيقه، وهناك أجزاء مهمة وصعبة من هذا المشروع تم تجاوزها، والقادم وقت الحصاد وجني الثمار، لا سيما مشروع مثل حياة كريمة، والمكون من 3 مراحل، المرحلة الأولى منه قاربت الانتهاء.

وأشار إلى أن مصر امتلكت خلال التسع سنوات الماضية، بنية أساسية قوية تجعلها مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات، والإنفاق العام خلال السنوات الماضية كان ضخماً للغاية، وهذا يتفق تماما مع كل القواعد الاقتصادية.

حملة السيسي الانتخابات الرئاسية المشروعات التنموية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فريد زهران: ألمس عزوفًا عن المشاركة في الانتخابات وعدم اهتمام من المصريين
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان