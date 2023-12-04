آخر أيام الانتخابات الرئاسية بالخارج.. إقبال كثيف من المصريين في دبي على التصويت

كتبت- داليا الظنيني:

رصدت "القاهرة الإخبارية"، توافد أبناء الجالية المصرية في دبي بكثافة على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير.

ولفتت "القاهرة الإخبارية"، في تقريرها إلى أن هناك حالة إصرار وسعادة بين كل الجالية التي حضرت في مقر القنصلية المصرية في دبي على المشاركة في الانتخابات من أجل مستقبل مصر واستمرارا للتنمية.

وأكد الناخبون حرصهم على المشاركة في الانتخابات إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم النظام الديموقراطي، ورددت جموع المواطنين هتافات "تحيا مصر" من أمام مقر التصويت ملوحة بالأعلام المصرية.