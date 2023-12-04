برلماني: المصريون بالخارج بعثوا برسالة حاسمة للعالم بدعمهم للدولة المصرية

كتب- سامح سيد:

أعرب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان عن سعادته بالمشاهد الرائعة لمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالي وهم يرفعون علم مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام لجان الاقتراع.

واعتبر هذه المشاهد الرائعة التي أبهرت العالم كله بمثابة دليل قاطع على وعي المصريين بالخارج من أبناء مصر الشرفاء بالرغبة الجادة لديهم في اختيار قائد المرحلة القادمة والمساهمة في صنع القرار المصري، خاصة وسط التحديات الإقليمية المحيطة.

وأشاد "مسعود"، بنجاح الحكومة بصفة عامة والهيئة الوطنية للانتخابات بصفة خاصة في كافة سبل مساعدة المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم وتوفير وسائل انتقال جماعية لنقل المصريين المقيمين في مناطق بعيدة عن السفارة والقنصلية في الدول المقيمين بها.

ووجه التحية لجميع المصريين بالخارج وبمختلف دول العالم الذين شاركوا فى هذا العرس الديمقراطي مشاهد تدعو للفخر، مؤكدًا أن المصريين بالخارج نجحوا فى أن يبعثوا برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأن جميع المصريين على قلب رجل واحد في دعم مسار الاستقرار والحفاظ على الأمن والأمان لكل شبر في مصر موضحاً أن استجابتهم للمشاركة تعكس الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية بممارسة حق الانتخاب التي منحها لهم الدستور المصري.