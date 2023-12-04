طلب إحاطة بشأن تفعيل نسبة الـ ٥% لتوظيف ذوى الإعاقة بالقطاع الخاص



كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى ووزير العمل، بشأن تفعيل نسبة الـ ٥% لتوظيف ذوى الإعاقة في القطاع الخاص.

وقالت البرلمانية، إن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية على تقديم العديد من الخدمات لذوى الإعاقة، وذلك تفعيلا للقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن لا يزال هناك عدد من نصوص ذلك القانون يحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع بشكل جيد.

وأضافت "سليم"، أن ذلك يأتي في مقدمة تلك النصوص، النص الخاص بتخصيص نسبة ٥% من الوظائف لفئة ذوى الإعاقة، وهو ما يتطلب تفعيل ذلك النص لاسيما في القطاع الخاص الذى يستوعب العدد الأكبر من العمالة في سوق العمل المصرى.

وتابعت: وفقا لذلك النص في القانون، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عاملا فأكثر، سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة، وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة ٥ في المائة من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها.

وأكدت النائبة فاطمة سليم، رغم ذلك، تلقيت عددا من الشكاوى بشأن عدم حصول عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة على وظائف رغم تقدمهم بطلبات إلى الجهات المعنية، وهو الأمر الذى يتطلب سرعة بحثه، لاسيما في ظل أهمية توفير دخل ثابت لتلك الفئة لمواجهة الأعباء الاقتصادية، بالإضافة إلى أهمية دمجهم بالمجتمع.