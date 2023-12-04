ضبط مطاوي ومواد مخدرة ومستلزمات علاج الأسنان مع 6 ركاب بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، 6 محاضر ضبط جمركي لمحاولات تهريب أسلحة بيضاء ومواد مخدرة ومستلزمات علاج الأسنان ، وذلك بمبني الركاب رقم ٢ مع 6 ركاب من جنسيات مختلفة وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانوني معهم.

وجاء الضبط بواسطة الإدارة الرابعة بقيادة أحمد عبدالهادي مدير الإدارة وأحمد حسن الحكش نائب المدير بتحرير ستة محاضر ضبط ارقام ١٢٦ و ١٢٨ و ١٣٠ و ١٣٢ و ١٣٥ و ١٣٧ ، وكان المحضر الأول ضد راكب مصري قادم من الدوحة علي الطائرة القطرية حاول تهريب ١٢ محمولا ماركة iPhone ، وتم الضبط بواسطة كل من محمود طلعت مأمور اللجنة ومحمد مصطفى مأمور التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد عبد العليم واحمد الشريف رئيس القسم ، وشارك في الضبط كل من نورا نعمان ومحمد جاد ومحمد ابو الفتوح تحت اشراف ميلاد رسمي مدير الحركة.

والمحضر الثاني كان لراكبة إفريقية حاولت تهريب ١٥ محمولا داخل أكياس بلاستيك أسفل عبوات شيكولاتة، تم الضبط بواسطة كل من محمود طلعت مأمور اللجنة وحاتم الضيف وشيماء احمد مأمورا الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة اسلام عيسوي وهاني مصطفى رئيس القسم.

وكان المحضر الثالث لراكب مصري قادم من دبي على الطائرة الإماراتية، حاول تهريب ١٣٦٢ وحدة وعبوة مستلزمات طب الأسنان (حشو و بودرة) وتم الضبط بواسطة كل من عبد الحليم عبد المحسن مأمور اللجنة الجمركية ومحمد مصطفى وتوماس فريد مأمورا الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عبد الحميد وأحمد الشريف رئيس القسم.

والمحضر الرابع كان لراكب مصري قادم من باريس علي الطائرة الفرنسية بحوزته ١١٧٠ كبسولة لعقار بريجابالين المدرج بجداول المخدرات ، تم الضبط بواسطة أحمد عبد الرشيد مأمور اللجنة الجمركية ومصطفي صادق مأمور التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة اكرامي أشرف واحمد الشريف تحت اشراف أحمد سيد صالح.

والمحضر الخامس لراكب مصري قادم من دبي على الطائرة الإماراتية بحوزته أسلحة بيضاء عبارة عن ١٠ مطاوي و٢ خنجر وقبضة حديدية ونجمة ذات نصل حاد و٢ سكينة بجراب وسيف معدني ذو نصل حاد ، وتم ضبط مخدرات معه عبارة عن ٧ سجائر الكترونية بهم زيت الماريجوانا و ٥ زجاجة بهم زيت THC وعلبة بها عشب الماريجوانا، وجاء الضبط بواسطة كل من مصطفى صادق مأمور اللجنة الجمركية وسيد فؤاد وأحمد عبد الحميد مأمورا الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عبد الحميد و احمد الشريف تحت اشراف احمد سيد إبراهيم مدير الحركة.