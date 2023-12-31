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BBC

قبل بداية ٢٠٢٤.. الأزهر: اللهم انصر أهل غزة على الصهاينة الإرهابيين

10:52 م الأحد 31 ديسمبر 2023

الجامع الأزهر

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
دعا الأزهر الشريف قبل ساعات من بداية العام الجديد، المولى عز وجل أن ينصر أهل غزة على الصهاينة.

وأوضحت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف عبر منشور على فيسبوك، الأحد:"عامٌ مضى، عانى فيه الشعب الفلسطيني من عدوانٍ إرهابيٍّ غاشمٍ: سلبَ الأرض، وأزهقَ الأرواح، وقتل الأطفال والأبرياء.. فاللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْ الصهاينة الإرهابيين وانْصُرْ أهل غزة".

وتابع الصفحة:"عام جديد مقبلٌ، نسألك اللهمَّ أن تجعله عامَ خيرٍ ونصرٍ وبركةٍ وسلامٍ.. نسْألُك فيه الخير كله، عاجله وآجله، ما عَلِمْنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشَّرِّ كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم..
اللهمَّ احفَظْ مصرَ من كلِّ مكروهٍ وسوءٍ، واحفظِ اللهم شعبها بحفظك ورعايتك".

الأزهر الشريف أهل غزة الصهاينة حرب غزة

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