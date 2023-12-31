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BBC

الصحة: 58 مواطنًا تقدموا بتوثيق وصية للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

09:47 م الأحد 31 ديسمبر 2023

تعبيرية

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كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن 58 مواطنًا تقدموا بتوثيق وصية للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مشيرًا إلى أن مصر تضم 37 مركزًا مرخصًا لزراعة الأعضاء.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك 10 مراكز تابعين لوزارة الصحة و10 للمستشفيات الجامعية و11 للقطاع الخاص و6 للقوات المسلحة والشرطة.

وأشار إلى أحقية أي شخص بالتوصية بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة، قائلًا: "التبرع من حي لآخر يتطلب إجراء الكشف الطبي على المتبرع والمتبرع له"، موضحا أن الإجراءات بعد الوفاة تتضمن الكشف على المتبرع له وعلى العضو الذي تم التبرع به.

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التبرع بالأعضاء وزارة الصحة توثيق التبرع بالأعضاء

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