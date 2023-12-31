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الكهرباء: استثناء جميع الكنائس من خطة تخفيف الأحمال خلال الأعياد

08:51 م الأحد 31 ديسمبر 2023

الكنائس في أعياد الميلاد

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كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع شركات التوزيع تزامنًا مع احتفالات الإخوة الأقباط بأعياد رأس السنة والميلاد المجيد، مشيرًا إلى أنه تم استثناء كافة الكنائس التي تقام فيها قداس الأعياد من خطة تخفيف الأحمال مع تواجد فرق من الفنيين لتأمين التغذية الكهربائية.

وأكد المصدر لمصراوي، أن كل شركة قامت بإجراء حصر لعدد الكنائس والجمعيات التي تقام فيها صلاة العيد لعدم تخفيف الأحمال عليها خلال المواعيد المحددة لأداء القداس أو الصلوات.

وشدد المصدر على أن رؤساء جميع الشركات يتابعوا على مدار الساعة أعمال استقرار وانتظام التغذية الكهربائية بمختلف المناطق التابعة لكل شركة.

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