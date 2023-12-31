وفاة الإعلامية كاريمان حمزة

كتبت- بهيرة فودة:

رحلت عن عالمنا الإعلامية الكبيرة كاريمان حمزة بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع الجثمان غدا الإثنين من مسجد السيدة نفيسة.

وكتب طلال رياض، عبر حسابه على موقع"فيسبوك"، :"إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. ببالغ الحزن والأسى توفيت إلى رحمة الله تعالى الأستاذة الداعية والإعلامية كاريمان حمزة جدتي العزيزة".



وأضاف: "رحمة الله عليها وتغمدها الله بواسع رحمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة".

الإعلامية كريمان حمزة كانت أول مذيعة في التليفزيون تقدم البرامج الدينية.





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