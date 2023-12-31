وزير الأوقاف ناعيا الإمام السابق للمسجد الأقصى: الاحتلال تجاوز المدى في تصفية العلماء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى الشيخ المرابط الشهيد يوسف سلامة الإمام والخطيب السابق للمسجد الأقصى المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يتقبله في الشهداء وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وقال وزير الأوقاف في بيان له، الأحد:"لقد جاوز الاحتلال المدى في البغي والطغيان واستهداف الآمنين وتصفية العلماء، ولابد من تحرك دولي يلجم شطط الاحتلال الغاشم حتى لا تستعر نار لا تبقي ولا تذر وخالص عزائنا للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية في شهيد الأقصى".

وتابع:"نسأل الله العلي العظيم أن يحرر أقصانا من دنس المحتلين وأن يرده إلينا ردًّا جميلا عاجلا غير آجل".