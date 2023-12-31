أول إجراء من محافظ القاهرة بشأن قرار السلع الاستراتيجية

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من منافذ البيع للتأكد من توافر السلع خاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين والتي تم تحديدها بموجب قرار رئيس الوزراء أمس وهي: السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.

وأكد اللواء خالد عبد العال، خلال جولته، أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع توفير السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على استمرار المرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، موجهًا باستمرار تكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وتكثيف حملات مواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

رافق المحافظ في جولته الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وناصر ثابت، مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.