مصر للطيران: 3 رحلات خاصة لنقل المشاركين في رالي داكار السعودية 2024

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء، الأول والثاني من يناير 2024، ثلاث رحلات خاصة مباشرة بطائرتها بوينج B737-00NG سعة 154 راكبًا من العاصمة الفرنسية باريس إلى مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية لنقل المشاركين في النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024.

رالي داكار يعد الحدث الأكبر في عالم رياضة المحركات والرالي الأعرق على وجه الأرض، وتستضيفه المملكة بالكامل للعام الخامس على التوالي خلال الفترة من 5 وحتى 19 يناير 2024.

وتستقطب النسخة 46 من الرالي الأقوى في العالم 778 مشاركًا يمثلون 72 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتعد فرنسا من أكثر الدول التي سيتم تمثيلها في الرالي بـ 163 مشاركًا، تليها إسبانيا بـ 119 مشاركًا، ثم إيطاليا بـ 72 مشاركًا.

ويتنافس في السباق للمرة الأولى 135 مشاركًا، إلى جانب 129 أسطورة و31 مشاركًا في فئة تحدي موتول الأصلي، كما يشارك في السباق 46 امرأة، منهن 34 في فئة داكار كلاسيك.