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BBC

محيي الدين: مصر لديها استقرار أمني وتمتلك الإمكانيات الاقتصادية للنمو

11:39 م السبت 30 ديسمبر 2023

الدكتور محمود محيي الدين

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(أ ش أ):
أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، أن "مصر لديها استقرار أمني وتمتلك الإمكانيات الاقتصادية للنمو والتقدم الاقتصادي وتمتلك الفرصة في التنوع بالهيكل الاقتصادي".

وقال محيي الدين - في تصريح متلفز مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية (صدى البلد)، اليوم السبت، إن مصر مؤهلة تأهيلا عاليا لتحقيق وثبات كبيرة اقتصاديا، مبينا أن الإمكانيات الحالية لمصر اقتصاديا عالية وتمكنها من تجاوز العقبات المؤقتة.

وتابع أنه "يجب الاهتمام بالاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية "، مضيفا: "كما أن هناك استثمارات واعدة في مجال الاقتصاد الأخضر بمصر".

ورأى أن معدل النمو الاقتصادي قد يعاود الارتفاع على مستوى العالم، ومعدلات التضخم قد تنخفض عالميا وفقا للتوقعات.

محمود محيي الدين صندوق النقد الدولي اقتصاد مصر

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