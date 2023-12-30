يصعب تمييزه إكلينيكيًا.. أمجد الحداد: متحور "JN1" مثير للاهتمام وليس القلق

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، تفاصيل ظهور أول حالتين من متحور كورونا الجديد JN1 في مصر، مشيرًا إلى أنه لا داعي للقلق ولكن علينا الحذر.

وقال الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، مساء السبت، إن كورونا لم ينتهي والهدف الرئيسي هو إضعافه، لأن هذه الفيروس عدوى تنفسية لن تنتهي.

وأشار استشاري الحساسية والمناعة، إلى أن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي العلوي حاليًا، والمضاعفات آثارها أقل بكثير، وخطورته على الجسم أقل كثيرًا، وهو انتهى كجائحة وأصبح ضعيفًا، وهو مثير للاهتمام وليس مثير للقلق.

وأشار إلى أنه المتحور الجديد أعراضه بسيطة ويصعب تمييزه بالفحص الإكلينيكي لوجود تشابه في أعراضه مع دور البرد العادي، وعلاجه بالسوائل في المنزل وخافض الحرارة.

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