حصاد قطاع الفنون التشكيلية.. 298 معرض وفعالية فنية



كتب- محمد شاكر :

شهدت وزارة الثقافة، على مدار عام 2023، عددا كبيرا من الفعاليات والأنشطة التي تُمثل أهم مفردات الخدمة الثقافية التي تسعى الوزارة دائمًا تقديمها للجمهور المصرى بمختلف شرائحه.

وفيما يلي نستعرض حصاد أهم الفعاليات التي نظمها قطاع الفنون التشكيلية..

ونظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، 596 فعالية ثقافية وإبداعية تنوعت بين الندوات، الورش الفنية، الحفلات الموسيقية، المسابقات والصالونات الثقافية، المبادرات الفنية والاجتماعية منها "مبادرة انت مش لوحدك الشهرية للأطفال ذوي القدرات الخاصة والأيتام، وبستان الإبداع".

وأقام القطاع 298 فاعلية فنية تنوعت بين المعارض الفردية والجماعية، المعارض الخاصة بالشباب، المعارض الخاصة بمواهب ذوي القدرات الخاصة، معارض الحرف التراثية منها "صالون النحت، التقاء الفنانين على طريق الحرير، يوبيل النصر.