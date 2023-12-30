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السوق السوداء للدولار.. خطة حكوميه للسيطرة على ممارسات تداول العملة الصعبة

08:12 م السبت 30 ديسمبر 2023

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كتب- حسن مرسي:
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، دور الحكومة في السيطرة على ممارسات السوق السوداء للدولار، مؤكدًا على تكامل دور مجلس الوزراء مع البنك المركزي المعني بالسياسات النقدية.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت: "دور مجلس الوزراء في هذا الشأن يعتمد على جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة؛ من أجل زيادة الحصيلة الدولارية".

وأشار إلى أن: "الحكومة نجحت في جذب 5.6 مليار دولار، فيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال الـ6 أشهر الماضية في جذب نحو 1.8 مليار دولار عن طريق الموافقة على مشروعات بصورة مبدئية أو نهائية".

وأكد أن: "الدولة تبذل كافة جهودها لمواجهة التحديات المرتبطة بالدولار، ومن المؤكد أن هناك تنسيقا وسياسة نقدية حكيمة يتبعها البنك المركزي، ومع جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنشهد مزيدا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة".

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السوق السوداء للدولار.. خطة حكوميه للسيطرة على ممارسات تداول العملة الصعبة
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