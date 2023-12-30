الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد.. وتحذر من ظاهرة جوية مسيطرة

كتب- عمر كامل:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب أنحاء البلاد.

وحذرت الهيئة من الشبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وتوقعت فرص تساقط امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 40% تمتد إلى خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة حودث 20%.

وحول درجات الحرارة، توقعت الهيئة أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 درجة مئوية فيما تسجل درجات الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية، وتسجل العظمى على السواحل الشمالية الغربية 20 درجة مئوية فيما تسجل الصغرى 14 درجة مئوية، وتسجل درجة الحرارة العظمى على السواحل الشمالية الشرقية 21 درجة مئوية بينما تسجل الصغرى 15 درجة مئوية.