رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد احتفالية العام الجديد بمسرح السامر

كتب- محمد شاكر:

شهد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالية العام الجديد، بمسرح السامر، التي قدمتها الهيئة ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة، وشاركت خلالها فرقها الفنية التابعة بباقة من أجمل فقراتها التي أشعلت أجواء المسرح، وذلك وسط حضور جماهيري غفير.

وجه "البسيوني" التهنئة لأبناء الوطن والحضور بمناسبة العام الجديد، معبرا عن سعادته لإقامة تلك التجربة الفريدة بمشاركة عدد من الفرق الموسيقية المتميزة التابعة للهيئة، وأشار أن الحفل يعد بمثابة انطلاقة جديدة لقصور الثقافة التي تعمل دائما على تطوير برامجها لتقديم كل ما هو جديد، ووجه الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لرعايتها ودعمها الاحتفالية وبرامج الهيئة المتنوعة.

من جانبه توجه الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، بالشكر لرئيس الهيئة على دعمه لهذا الحفل، وكذلك للدكتور وليد الشهاوي مدير عام الموسيقى وزملائه مديري العموم لمساهمتهم في تدشينه، من خلال إعداد برنامج غنائي موسيقي حافل. كما أشاد بالفرق الفنية المشاركة التي بذلت المزيد من الجهد كي يخرج الحفل في أبهى صورِه، مقدما التهنئة للحضور بمناسبة العام الميلادي الجديد.

فرقة أغاني الشباب وأداء يخطف الأنظار

بدأت أولى فقرات الحفل مع باقة متنوعة من الأغنيات تغنت بها فرقة قصور الثقافة "أغاني الشباب"، خطفت بها الأنظار منها: كل ما أقول التوبة، يا ليلي يا ليل، قلبي ومفتاحه، طلعت يا محلى نورها، يا قلبي يا خالي، الحلوة دي، على قد ما حبينا، قلبي بيقولي كلام، يا حبيبي تعالى، 3 سلامات، إلى جانب ميدلي لأجمل ما غنى عمرو دياب.

تفاعل مع إيقاعات فرقة الأنفوشي

وقدمت "فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية" بقيادة المايسترو عزت بسيوني، عرضا فنيا شهد تفاعلا كبيرا مع مجموعة متنوعة من الأغنيات التي تعتمد على الإيقاع منها "بتغني لمين يا حمام"، "ما بلاش اللون ده معانا"، "قوم أقف وأنت بتكلمني"، "ياما دقت عالراس طبول"، وتغنت المجموعة بأغنية "اتفرج ع الحلاوة" من الفلكلور الشعبي. كما قدمت الفرقة عددا من الصولوهات الإيقاعية التي أشعلت المسرح بمشاركة عازفي الفرقة.

أوبرا عربي وعودة إلى زمن الفن الجميل

واختتم الحفل بعرض فني لفرقة "أوبرا عربي" المعروف عنها بتقديم لون جديد من الفنون يجمع بين الغناء والتمثيل والاستعراضات بقيادة المخرج محمد مصطفى.

ووسط تفاعل الحضور قدمت الفرقة سكتشات متنوعة مأخوذة من بعض الأغاني، المسرحيات والمسلسلات والأفلام المصرية بعد إعادة تجديدها وتقديمها في صورة مسرحية بشكل جديد يحاكي فكرة العمل الأصلي، كمحاولة لاسترجاع الذكريات الفنية، من أبرزها يا واد يا تقيل، سينما الأطفال، ورق الفل، حبيتك بالصيف، أما أنت جرىء، صغيرة عالحب، الحلو فى الڤرندا، دارت الأيام، كوتو موتو، خمس قارات، شوف يا عزيزي، الواد سيد الشغال.

بجانب تقديم عدد من القوالب الفنية الجديدة المستوحاة من الأعمال الإذاعية منها ساعة لقلبك وأبلة فضيلة، وعدد من الأغنيات الخاصة باحتفالات ليلة رأس السنة.

الحفل نظمته الإدارة المركزية للشئون الفنية، تصميم الديكور للفنان محمد جابر، وإخراج الفنان ماهر كمال، وجاء بحضور الفنان د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، الفنان سامح يسري، ولاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إيمان حمدي مدير عام المهرجانات، المخرج محمد صابر مدير عام المواهب، وعدد من قيادات الهيئة ونخبة من الإعلاميين والمثقفين.