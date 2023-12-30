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BBC

أول تحرك برلماني بشأن رفع أسعار الاتصالات والإنترنت

06:41 م السبت 30 ديسمبر 2023

رفع أسعار خدمات المكالمات والانترنت

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كتب- نشأت علي:
حذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، من اتجاه شركات الاتصالات رفع أسعار خدمات المكالمات الهاتفية للتليفون الأرضي والمحمول والإنترنت بنسبة 10% خلال شهر يناير المقبل، متسائلاً: هل صحيح سيتم رفع الأسعار بهذه النسبة كما تم تداوله من أنباء عبر عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي؟.

كما تساءل "قاسم"، فى طلب الإحاطة الذي وجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلاً: ماهو المبرر لرفع أسعار المكالمات الهاتفية والإنترنت؟.. ولماذا يتم رفع الأسعار رغم سوء الخدمات التليفونية عبر جميع شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت؟

وقال البرلماني، إن المحادثات عبر مختلف تليفونات المحمول بمختلف الشركات سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص سيئة وفى مرات كثيرة لا تكون الشبكات متوفرة وأثناء المكالمات فجأة ينقطع الاتصال بين طرفي الاتصال إضافة إلى سوء خدمات الإنترنت وانقطاعها لفترات طويلة خاصة داخل المنازل ومختلف المؤسسات مطالباً بتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت قبل الاتجاه إلى رفع أسعارها.

وأكد النائب محمود قاسم أن خدمات الاتصالات والإنترنت فى قمة السوء فى مختلف المناطق والقرى النائية على مستوى الجمهورية والطرق الصحراوية والسريعة مطالباً من الحكومة تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت فى هذه المناطق.

أسعار الاتصالات أسعار كروت الفكة أسعار باقات الانترنت

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