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محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

05:58 م السبت 30 ديسمبر 2023

اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة

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كتب- محمد نصار:
بعث اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرةؤ برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اشراقة العام الميلادي الجديد.

وجاء في نص البرقية: يسعدني ويشرفني أن أبعث بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة القاهرة وقياداتها التنفيذية بأسمى آيات التهاني وأصدق الامنيات مع اشراقة عام جديد من العطاء لمصرنا الغالية.

وتابع المحافظ: إننا إذ نستقبل العام الجديد بكل الإيمان واليقين بمستقبل مشرف لمصرنا الغالية، نعاهد الله ونعاهدكم على الاستمرار في العطاء وبذل الجهد لنستكمل مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر.

واختتم محافظ القاهرة: خالص الدعوات الطيبة لله عز وجل أن يرعاكم ويبارك خطاكم وأن يتحقق لشعب مصر العظيم الرفعة والتقدم وكل ما يتطلع إليه من آمال نحو مستقبل افضل تحت قيادتكم الرشيدة والحكيمة.

رأس السنة الميلادية خالد عبد العال القاهرة الرئيس السيسي

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