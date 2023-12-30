قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعتي الوادي الجديد وجنوب الوادي

وزير النقل يتفقد عددًا من المشروعات بمحافظة الدقهلية

كتب- محمد سامي:

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ندوتين تثقيفيتين بجامعتي الوادي الجديد وجنوب الوادي، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورؤساء الجامعات.

وشهدت الفعاليات تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية تناولت التحديات التي تواجه المجتمع والدور الذي تقوم به الدولة في مختلف القطاعات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين مما يسهم في الارتقاء بمستوى المعرفة والوعي لدى الشباب الجامعي.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كلمة خلال الندوتين، أشار خلالها إلى التحديات التي تواجه الشباب وما تقوم به مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة من جهود لمواجهة تلك التحديات ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

اقرأ أيضًا:

شقق حكومية للبيع.. ما أسعار وأماكن وحدات صندوق التنمية؟ (بدون شروط)

التقديم بدأ.. ننشر كراسة شروط الإسكان المتميز والحجز بالأسبقية