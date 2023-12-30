بالأسماء.. اعتماد أكبر حركة "تنقلات" في تاريخ جنوب القاهرة للكهرباء

وزيرة التضامن: نوفر دعمًا للعائدين من الخارج المتعثرين اقتصاديًا

وزير التعليم العالي يفتتح عددًا من المشروعات الصحية والتعليمية بجامعة

كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، قرارات تضمنت حركة تنقلات واسعة بين القيادات تعتبر الأكبر منذ توليه رئاسة الشركة قبل عام ونصف العام من الآن.

وقال مصدر بارز بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، إن رئيس الشركة اعتمد القرارات يوم الخميس الماضي بعد الانتهاء من دراسة كل المقترحات التي تم عرضها ومناقشتها مع رؤساء قطاعات الشؤون التجارية والشبكات والتحكم؛ خصوصًا أن الحركة تضمنت نقلَ العديد من رؤساء قطاع شبكات القاهرة والجيزة والشؤون التجارية والتحكم.

ونوه المصدر بأن الحركة لاقت ردود أفعال واسعة إيجابية؛ بسبب إعادة هيكلة بعض المناصب التي يشغلها قيادات دون المستوى المطلوب منهم ونتج عنه حدوث تراجع في معدلات الأداء والتنفيذ.

وينشر "مصراوي" في ما يلي قرارات أكبر حركة تغييرات وتنقلات في تاريخ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء؛ وهي كالتالي: