تطوير الأبحاث والمشروعات القومية.. أول تصريح لرئيس مركز البحوث الزراعية الجديد

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، عن الحقبة القادمة لواحد من أهم المراكز البحثية؛ ليس في وزارة الزراعة فحسب بل في الدولة المصرية، موضحًا أن الفترة المقبلة ستكون الأولوية للأبحاث العلمية التي تدعم المشروعات القومية.

وقال عبد العظيم، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن الخطة التي يتم إعدادها لتطوير مهام مركز البحوث الزراعية ترتكز على دعم المزارعين من خلال مشاركة واسعة في الحملات القومية، مشيرًا إلى أن المحور الثاني يتمثل في حل المشكلات المتعلقة بالتدريب والإرشاد.

وأضاف رئيس المركز أنه ستتم متابعة المحاصيل الشتوية من الزراعة حتى الحصاد؛ من خلال وحدات إرشادية، من أجل تقديم الدعم الفني للمزارعين بشكل مباشر.

ولفت عبد العظيم إلى المحور الثالث؛ وهو الاهتمام بالتغيرات المناخية، والاهتمام بحل المشكلات المالية؛ لتعظيم تحقيق الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن المحور الرابع هو الاهتمام بالمشروعات القومية ولعب دور كبير فيها.

وأشار رئيس مركز البحوث إلى تدشين مركز تأهيل الباحثين، وأنه سوف يكون على مستوى دولي يخدم المشروعات المصرية، ويكون منصة للتواصل مع أشقائنا في الدول العربية والإفريقية.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. "الصحة" تحدد أفضل طريقة لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

طلب إحاطة بشأن تراجع مساحات زراعة القمح في الموسم الجديد

الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين.. وتتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق