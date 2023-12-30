بدء تنفيذ أعمال مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية

كتب- محمد شاكر

بدأ المجلس الأعلى للآثار في تنفيذ أعمال مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية، بالتعاون بين المجلس وشركة الصوت والضوء والتنمية السياحية.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن جميع الأعمال بهذا المشروع ستنتهي خلال النصف الأول من 2024، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تحسين الخدمات المقدمة لزائري منطقة قلعة قايتباي من المصريين والسائحين، وتقديم تجربة سياحية جديدة لأول مرة في قلعة قايتباي بالإسكندرية، من خلال تقديم عروض الصوت والضوء التي تحكي تاريخ مدينة الإسكندرية وحضارتها العريقة، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع الحفاظ على المحتوى التاريخي للعروض، بما يسهم في الترويج السياحي للمنطقة.

ومن جانبه قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إن المشروع يتضمن استخدام أحدث وسائل العرض التكنولوجية وأكثرها تقدمًا، مع مراعاة الشروط حفاظًا على الموقع الأثري، والتأكيد على استخدام معدات غير ضارة بالأثر وغير حاجبة للرؤية، صممت جميعها للاستخدام في المنطقة الخارجية بعيدا عن الأثر، والبيئة القريبة من البحر.

جدير بالذكر، أن قلعة قايتباي أنشأها السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي المحمودي بين عامي 882 هـ/ 1477 م و884 هـ/ 1479 م.

وتقع القلعة بحي الأنفوشي، جزيرة فاروس قديمًا، غرب الإسكندرية، وتتكون من مساحة مستطيلة يحيط بها البحر من ثلاث جهات، وللقلعة مدخل رئيسي بالجهة الجنوبية الغربية على هيئة برجين، ولها سورين يمثلان نطاقين دفاعيين، كما يوجد بها صهريج لخزن الماء العذب لاستعمال المقيمين بالقلعة.

ويتوسط مسجد القلعة البرج الدفاعي الرئيسي، وقام محمد علي باشا بإضافة تجديدات على السور الشمالي للقلعة، حيث تم إعادة بنائه بما يناسب تطور الأسلحة آنذاك.

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