التنمية المحلية: 5 دورات تدريبية بمركز سقارة يستفيد منها 159 متدربًا

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع الـ21 لمركز التنمية المحلية للتدريب سقارة يشهد نشاطًا مكثفًا في تنفيذ دورات مهمة وفعالة للارتقاء والنهوض بالعاملين بالإدارة المحلية، وذلك انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية وإيمانها الكامل بأهمية التدريب وأثره في صقل وتطوير مهارات العاملين بالإدارة المحلية وقدرتهم على مواكبة التغيرات والتَطَورات العالمية المُعاصرة لتحقيق التقدم والارتقاء للبلاد.

وقال اللواء هشام آمنة، في بيان السبت، إن مركز سقارة للتدريب وهو الذراع التدريبي للوزارة، سينظم خلال هذا الأسبوع 5 دورات تدريبية يستفيد منها 159 متدربًا من جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية تهدف إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف من فرص التوظيف والإنتاج.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي المقبل وهو الأسبوع الحادي والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات للعام الحالي 2023/2024 ينطلق غدًا الأحد بدورتين تدريبين جديدتين تنفذان لأول مرة هما دورة "الأنظمة الاستثمارية المتاحة في مصر" بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار، ودورة "احترافية إدارة الاجتماعات الحكومية" بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ، ويستفيد من الدورتين 56 متدربًا من جميع المحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن دورة "الأنظمة الاستثمارية المتاحة في مصر" التي يستفيد منها 28 متدربًا من العاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والشئون القانونية، جاءت بخطة مركز سقارة لهذا العام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نحو تعزيز الاستثمار وخلق بيئة ممكنة له بكل المحافظات وفي جميع المجالات، مشيرًا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية وإحداث تحسن متوالي ومستدام في مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المحتوى التدريبي لدورة "الأنظمة الاستثمارية المتاحة في مصر" ستركز على التعريف بالهيئة العامة للاستثمار واختصاصاتها، ودور مراكز خدمات المستثمرين في تقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وأهم المزايا والإعفاءات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، والرخصة الذهبية، والمناطق الحرة والهدف من إنشأها، والمزايا والضمانات لمشروعات المناطق الحرة، وأهداف التنمية المستدامة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة الي التعريف بالاستثمار الأخضر بين الواقع والمأمول، ونظام المناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية وأهم مميزات الاستثمار بها، وما هي الإجراءات لإقامة المناطق الاستثمارية والتكنولوجية، ودور المكاتب التنفيذية للمناطق الاستثمارية، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومميزات وآلية العمل بها، وتختتم الدورة فعاليتها بورشة عمل عن دور وأهمية الأنظمة الاستثمارية وأثرها على التنمية الاقتصادية.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن دورة "احترافية إدارة الاجتماعات الحكومية" التي ينفذها مركز سقارة خلال أسبوعه الـ 21 بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ، والتي يستفيد منهما 28 متدربًا من العاملين بمكاتب القيادات والعلاقات العامة والمجالس والمؤتمرات، ستركز على التعريف بمفهوم الاجتماعات وأهميتها، وأنواعها، والتعريف أيضًا بمراحل الاجتماع الثلاثة وهي: المرحلة الأولى وهي المرحلة "التحضيرية ما يجب فعله قبل أن نجتمع" والتي تضمن إتيكيت الإجتماعات، وما هو جدول الأعمال، وكيفية إعداد جدول الأعمال؟، واللوجستيات (من يقوم بماذا)، وخصائص مكان ووقت الاجتماع، وكيف تحسن نسبة الحضور؟، والمرحلة الثانية وهي مرحلة (الانعقاد) والتي تضمن دورة حياة الاجتماع، وأدوار الحضور، ومعوقات التواصل في الاجتماعات، ودور الرئيس الفعال، والاجتماعات وأسس الحوار الفعال، والخلاف والاختلاف، وأسباب الخلاف وسبل الحل، وتكتيك إدارة النقاش البناء، ومهارات وسبل الإقناع، ومراحل صناعة القرار، وطريقة Cornell لتسجبل الاجتماعات، ثم تختتم الدورة بالتعريف بالمرحلة الأخيرة وهي مرحلة "ماذا بعد الاجتماع؟"، والتي تتضمن كيف تعلم أن اجتماعك لم ينجح؟، وكيف تفسد اجتماعًا؟، وأنماط وفن ترويض الحضور في الاجتماعات.

وفي ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة من خلال برنامج "مشروعك"، الذي تنفذه الوزارة في جميع المحافظات، لفت اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة خاصة للشباب والمرأة من خلال ذراعها التمويلي "مشروعك"، وتسخر كل الإمكانيات لرفع الوعي ومهارات وقدرات القائمين على إدارة البرنامج، مما يساهم في التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض، مشيرًا إلى أن الأسبوع الـ 21 بسقارة يتضمن تنفيذ دورة تدريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع مبادرة "مشروعك" يستفيد منها 28 متدربًا من العاملين بمكاتب "مشروعك" بالمحافظات.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن دورة "المشروعات المتوسطة والصغيرة" ستتناول التعريف بمشروعك وتفعيل طلب الحصول على قرض من "مشروعك" على منظومة المراكز التكنولوجية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبادرة "مشروعك"، والتعريف بخدمات جهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى شرح آليات التمويل، وسيتم خلال برنامج الدورة شرح الخدمات غير المالية وخدمات الشباك الواحد، ومبادئ الائتمان، ومقدمة عن بنك الاسكندرية ودوره في التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى شرح المبادئ المالية للشركات وأسس تصنيف الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتختتم الدورة التدريبية فعالياتها بمناقشة عامة حول برامج تمويل المشروعات الصغيرة.

وتابع وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع الـ 21 يشهد تنظيم دورتين بتكليف رئاسي عن "تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير"، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، وينفذهما برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندى VNG، ويستفيد منهما 75 متدربًا في ضوء تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات.

وقال اللواء هشام آمنة، إن دورة "تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير"، يستفيد منها 45 متدربًا من رؤساء المراكز والمدن، مشيرًا إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيتناول أهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم عملية التنمية بالمحافظات، وما هي القوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واستعراض تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تنمية الموارد الذاتية، والإطار القانوني المنظم لمهام رؤساء الوحدات المحلية فيما يتعلق بالموارد الذاتية، والتعريف بقانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وقانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الدورة الثانية التي ينفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال هذا الأسبوع وهي "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي" يستفيد منها 30 متدربًا من مديري الإيرادات بالديوان العام للوزارة والشئون الاقتصادية ومدير وحدة متابعة الإيرادات بجميع المحافظات، وستركز على تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية، وآليات الحصر للموارد الذاتية وتحليل نتائج أعمال الحصر في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإعداد خطط تنمية الموارد الذاتية على مستوى الوحدات المحلية (المراكز/ الأحياء) في ضوء نتائج الحصر، بالإضافة إلى التعريف بأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والتعريف بالقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها، وتختتم الدورة بشرح عدة قوانين منها قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وقانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الإيرادات.

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