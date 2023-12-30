الأوراق المطلوبة لمشروع "ورشتي" لدعم أصحاب ورش الذهب والفضة -فيديو

كتب- محمد سامي:

عقدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اجتماعها الثاني مع أصحاب ورش الذهب والفضة في منطقة الجمالية بالقاهرة ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بالبروتوكول الذي تم توقيعه منتصف ديسمبر الجاري، مع البنك الزراعي المصري؛ بهدف تمويل 250 ورشة؛ منها 50 ورشة في المرحلة الأولى.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي، إن منطقة الجمالية تضم ما يقرب من 250 ورشة ذهب وفضة؛ سيتم اختيار 50 ورشة منها، والتي ستنطبق عليها الشروط الخاصة بالتمويل، وإن مشروع ورشتي يمثل قيمة مضافة لورش الذهب والفضة؛ للحفاظ على تلك المهنة وعدم تسريب العاملين بها، إضافة إلى تطوير المنتجات التي يتم تصنيعها بتلك الورش.

ولفت كمال إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهًا بشأن عرض منتجات المشغولات الذهبية التي يتم إنتاجها بالورش الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك في معرض نيبو القادم، والمعارض المتخصصة.

وأكد اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الغرض الرئيسي من المشروع هو دعم الورش المتوسطة والصغيرة، وتوفير المعدات ومستلزمات الإنتاج للورش، ويمكن استخدام القرض في تمويل الأجهزة الخاصة بالتصنيع؛ والتي تعمل على الارتقاء بالقطاع، لتوفير فرص عمل ومنع تسرب العمالة الماهرة في هذا المجال، وامتهانها مهناً أخرى.

وأشار سليمان إلى أن ذلك يعمل على تنشيط مبيعات ورش الذهب والفضة في السوق المحلية، كما يسهم في زيادة معدلات تصدير المشغولات الذهبية، مما يجعلها قادرةً على منافسة مثيلاتها الكبرى في السوق المحلية، كما أن معرض الذهب نبيو في دورته المقبلة 2024 سيكون به مكان مخصص لتمويل مشروع ورشتي؛ حيث إنه مستهدف تمويل 250 ورشة على مستوى الجمهورية عبر 5 مراحل، كل مرحلة منها 50 ورشة، بالإضافة إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الثالث مع أصحاب الورش المنتجة للذهب والفضة في الجمالية، الأسبوع المقبل، بهدف التعريف بفوائد المشروع المقدم لهم.

وقال عاطف شمعون، مدير إدارة الشؤون القانونية، بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، إنه يتم التأكد من كل المستندات المطلوبة والتي تم تقديمها من قِبل أصحاب ورش الذهب والفضة الراغبين في الحصول على القرض المالي من البنك الزراعي المصري طبقًا للبروتوكول الموقع مع المصلحة.

وقالت المهندسة مها عبد الحميد، مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من أصحاب الورش للاستفادة من الحصول على التمويل المالي من البنك الزراعي المصري هي بطاقة ضريبية، وسجل تجاري، ورخصة صناعة المصوغات، وفيش وتشبيه، وأنه يتم التواصل المستمر مع أصحاب الورش للحصول على القرض المالي بما يسهم في تنشيط جودة عالية تضاهي المنتجات العالمية، وتبلغ قيمة القرض المقدم من البنك الزراعي المصري مليون جنيه كحد أقصى لكل ورشة من الورش بنسبة فائدة متناقصة 5% تسدد على عامَين أو 3 أعوام.