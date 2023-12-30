طلب إحاطة بشأن تراجع مساحات زراعة القمح في الموسم الجديد

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والتموين، بشأن تراجع مساحات زراعة القمح في الموسم الجديد.

وقال "زين الدين" في طلب الإحاطة، إن وزارة الزراعة أعلنت خلال الفترة الأخيرة، عن زراعة نحو 3 ملايين فدان من القمح في الموسم الجديد، على الرغم من أن المستهدف كان نحو 4 ملايين فدان.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن من بين الأسباب التي ذهب إليها البعض في تراجع مساحات القمح، هو انخفاض سعر توريد المحصول المعلن من الحكومة، والذي تبلغ قيمته 1600 جنيه، وهو الأمر الذي لا يشجع الفلاحين على الزراعة في ظل ارتفاع أسعار الخضروات والذرة وفول الصويا.

وأكد أن هذا التراجع في مساحات زراعة القمح سيكون له تأثير سلبي على حجم الإنتاج المتوقع من المحصول، وهو ما يضع أعباءً إضافة على الموازنة العامة للدولة في استيراد القمح من الخارج لسد الفجوة الاستهلاكية.

وحذر النائب محمد زين الدين، من أن خطورة الأمر تكمن في ظل اضطرابات السوق الدولية وارتفاع أسعار القمح عالميًا وعدم استقرارها، بالتزامن مع أزمة العملة الصعبة في مصر، الأمر الذي كان يتطلب من وزارتي الزراعة والتموين الاستعداد بشكل أفضل للتوسع في مساحات القمح.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة، بضرورة العمل على إيجاد حل عاجل وفوري لزيادة مساحة زراعة محصول القمح لتغطية الاحتياجات المحلية، لاسيما في ظل التوترات العالمية التي قد تؤدي لاستمرار تأثر سلاسل الإمداد.