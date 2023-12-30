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BBC

الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين.. وتتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق

08:00 ص السبت 30 ديسمبر 2023
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كتب- إسلام لطفي:
نصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين أن يتخذوا جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
وذكرت أن أن يوم الأحد قد يشهد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
ولفتت إلى أنه قد تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وأوضحت إلى أن يوم الإثنين قد يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الطقس الأرصاد الأمطار

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