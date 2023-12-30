برلمانية: المقترح المصري يضمن الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية

كتب- سامح سيد:

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مصر تبذل جهودا كبيرة لدعم ومساندة القضية الفلسطينية والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود ١٩٦٧، ووقف نزيف الدماء والأرواح التي تزهق على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وما يرتكبه من جرائم دموية بحق الشعب الأعزل.

وأضافت أن العالم أجمع شهد بشاعة الجرائم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وما يرتكب من جرائم ضد النساء والأطفال والمرضي وقصف المستشفيات واعتراض المساعدات الإنسانية والإغاثية لمنع وصولها إلى أهالي غزة الأبرياء، مشيرة إلى أن الكيان المحتل الغاصب انتهك كافة القوانين الإنسانية والأعراف الدولية في غياب للمجتمع الدولي الذي غض طرفه عمدا عن هذه الجرائم.

وأكدت أن المقترح المصري بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يضمن إرساء قواعد الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية، ويوقف حالة الاقتتال ويحمي المدنيين والأطفال من الاعتداءات الصهيونية ويمنع توسع الصراع فى المنطقة، ويسهم في حشد الرأي العام العالمي تجاه القضية التي يمثل حلها ضمانا لأمن المنطقة.

وأشارت إلى أن مصر تسعى بدورها الرائد والمسؤول نحو إعادة إعمار غزة وتوفير حياة كريمة إنسانية للأشقاء الفلسطينيين، فكانت مبادرتها السابقة تحمل عنوان "إعادة إعمار غزة"، وكانت جهودها اليوم بتوفير المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود والحرص على توفير المستشفيات لعلاج المرضى وضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.