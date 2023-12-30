برلماني: مصر ستظل مفتاح الحل للقضية الفلسطينية

كتب- سامح سيد :

قال مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن الجهود المصرية متواصلة ودؤوبة لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب بصفة نهائية، مضيفا: الدولة المصرية ستظل مفتاح الحل للقضية الفلسطينية وجهودها ستجبر كافة الأطراف المتداخلة في القضية للعودة للمسار التفاوضي والضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار.

ونوه بتصريحات ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بشأن المقترح المصري لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، والذي يتضمن ٣ مراحل تنتهي بوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا وقف العدوان نهائيا وإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني الذي راح دمائه تملأ الشوارع دون رحمة أو تمييز بين الأطفال والنساء والأبرياء.



وأكد أن الدولة المصرية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وهي حريصة على الدفاع عن القضية بصفتها العربية، دون أي تدخل في الشئون الداخلية للحكومة الفلسطينية، مشيدا بتأكيد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على أن كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية.

وتابع: مصر لن تخذل الشعب الفلسطيني أو تتخلى عن دورها المتواصل في وقف الحرب نهائيا، وسيظل ملايين المصريين يدعمون قياداتهم السياسية في حفظ الأمن القومي والدفاع عن الشعب الفلسطيني وتدعيم مسار القضية الفلسطينية.