خيري رمضان يكشف تفاصيل حادث الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي خيري رمضان، تفاصيل الحادث المروري للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، موضحًا أن الفنان الراحل كان بصحبة زوجته ومتجها إلى مدينة الشيخ زايد على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي حينما اصطدمت سيارته بأخرى.

وأضاف "رمضان"، خلال برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن الاصطدام أدى لتهشم الجزء الخلفى لسيارة الفنان أشرف عبدالغفور بالكامل، نتج عنها وفاة الفنان وإصابة زوجته بكسور متفرقة وكدمات بالجسد.

وتابع مقدم "حديث القاهرة"، أن الفنان الراحل أشرف عبدالغفور كان مثالًا للاحترام والأخلاق، ولم يشتبك يومًا أو يتلفظ بلفظ خارج، وكان محترمًا لفنه وموهبته، ورحيله بمثابة خسارة لنا جميعًا فمصر فقدت أحد أعمدة القوى الناعمة بها.