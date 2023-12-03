فريد زهران: الرؤساء في مصر لا يغادرون مواقعهم عبر انتقال سلمي وآمن للسلطة

كتب- حسن مرسي:

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الرؤساء في مصر لا يغادرون مواقعهم عبر انتقال سلمي وآمن للسلطة، مؤكدًا أن أحد أهم أسباب قراره بخوض الانتخابات الرئاسية هو بناء بناء كتلة صلبة على الأرض للمشاركة في التغيير عبر المشاركة الانتخابية.

وأضاف "زهران"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON"، مساء الأحد، أن المزاج العام السياسي يرفض تصور حدوث تغيرات كما حدث في ثورة يناير وغيرها، موضحًا أن مصر على مدار تاريخها لم تشهد تغييرًا حقيقيًا عبر تداول آمن وسلمي للسلطة، فقبل ثورة 1952 كان تداول السلطة يتم عبر التوريث، وأول رئيس جمهورية بعد ثورة 1952 وهو الرئيس محمد نجيب غادر من موقع السلطة إلى السجن.

وتابع المرشح الرئاسي فريد زهران، أن الانتقال السلمي عبر صندوق الانتخابات لم تشهده مصر على مدار تاريخها، فالرئيس عبد الناصر غادر بالوفاة والرئيس السادات غادر موقعه بالاغتيال ومبارك خرج بثورة شعبية، مضيفًا: نحاول عبر انتخابات 2024 أن نبني مساراً ومجالاً سياسيًا آمن وسلمي وديموقراطي لانتقال السلطة.