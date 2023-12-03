الناخبون المصريون بالجزائر يواصلون الإدلاء بأصواتهم قبيل إغلاق صناديق الاقتراع

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واصل الناخبون المصريون في الجزائر التوافد على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم قبيل انتهاء الانتخابات الرئاسية وغلق صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وشهدت العملية الانتخابية، مساء اليوم، توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية المقيمة بالجزائر في الوقت الذي حرص بعضهم على المشاركة مصطحبين أطفالهم لتعليمهم أهمية وواجب المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

كما واصلت السفارة المصرية بالجزائر تقديم كافة التسهيلات اللازمة الخاصة بالعملية الانتخابية حتى انتهاء موعد الاقتراع في تمام التاسعة مساء.

وكان اليوم الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية للمصريين بالجزائر قد شهد مشاركة فعالة وحاشدة منذ الساعات الأولى لبدء التصويت وحتى غلق صناديق الاقتراع.