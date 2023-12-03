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الأربعاء.. المؤتمر الانتخابي الختامي للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة بمنيل شيحة

09:51 م الأحد 03 ديسمبر 2023

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة

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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة عن عقد المؤتمر الانتخابي الختامي قبل الصمت الانتخابي يوم الاربعاء القادم الساعة الخامسة مساءا بمسقط رأس المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة بالجيزة قرية منيل شيحة.

وقال محمد كردي المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة بمحافظة الجيزة أن جميع الاستعدادات تمت للمؤتمر واختيار مكان الانعقاد وتجهيز أكبر قاعة علي نيل منيل شيحة لاستقبال المصرين في المؤتمر.

وأضاف أنه تم تعليق البانرات وصور ودعاية الدكتور عبدالسند يمامة على مستوى شوارع الجيزة وفي القرى المحيطة

مؤتمر انتخابي عبدالسند يمامة مرشحو الرئاسة الانتخابات الرئاسية

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