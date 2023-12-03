انتهاء تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية في عدد من العواصم العربية والعالمية

(أ ش أ):

انتهت عملية التصويت للمصريين في الخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية في كل من السعودية والبحرين وقطر واليمن والأردن والعراق والكويت.

كما أغلقت سفارات مصر في سوريا وتركيا وروسيا وبيلاروسيا وأوغندا وجيبوتي وتنزانيا وكينيا والصومال أبوابها لتعلن انتهاء اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية .. حسبما أفادت قناة "النيل للأخبار" مساء اليوم الأحد.