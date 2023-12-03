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BBC

انتهاء تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية في عدد من العواصم العربية والعالمية

08:50 م الأحد 03 ديسمبر 2023

مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية في الكويت

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(أ ش أ):

انتهت عملية التصويت للمصريين في الخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية في كل من السعودية والبحرين وقطر واليمن والأردن والعراق والكويت.

كما أغلقت سفارات مصر في سوريا وتركيا وروسيا وبيلاروسيا وأوغندا وجيبوتي وتنزانيا وكينيا والصومال أبوابها لتعلن انتهاء اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية .. حسبما أفادت قناة "النيل للأخبار" مساء اليوم الأحد.

هذا المحتوى من

Asha
انتهاء تصويت المصريين تصويت المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين

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