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بعضوية العقدة وعكاشة.. قرار جمهوري بإعادة تشكيل صندوق مصر السيادي

08:23 م الأحد 03 ديسمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرار رقم 538 لسنة 2023، بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة مجلس الوزراء.

وحسب المادة الأولى من القرار يُعاد تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير المعني بشئون المالية، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، فضلًا عن أعضاء من ذوي الخبرة لمدة 4 سنوات وهم:

-الدكتور صادق يوسف مجدي مراد وهبة.

-الدكتور فاروق عبد الباقي العقدة.

- حسين حسن شكري.

-هشام أحمد محمود عكاشة.

-الدكتور زياد أحمد بهاء الدين.

- المهندس طارق قابيل محمد عبد العزيز.

-الدكتور خالد عبد العزيز محمد حجازي.

صندوق مصر السيادي الرئيس السيسي فاروق العقدة هشام عكاشة

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