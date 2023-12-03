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"دفاع النواب": إقبال المصريين بالخارج على مقرات التصويت مظهر مشرف

07:38 م الأحد 03 ديسمبر 2023

النائب أحمد العوضي

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كتبت- داليا الظنيني:

قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النوب، إن الإقبال الكثيف للمصريين بالخارج على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي يعكس الحرص الشديد على الوقوف بجانب مصر في ظل التحديات الكثيرة التي تواجهها.

وأشار "العوضي"، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إلى أن الانتخابات تأتي في وقت صعب للغاية، وتحديات على كافة الأصعدة، لافتًا إلى أن الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية ساهمت في مواجهة التحديات والأزمات التي تأثر بها العالم.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النوب، أن مصر حدث بها نقلة نوعية كبير في مختلف المجالات والمشروعات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية منها الصحية والاجتماعية التي تستهدف المواطن المصري أولا، وأيضا كافة المشروعات التي تخدم المواطن المصري.

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