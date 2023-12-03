حدث في 8 ساعات| أماكن الطرح جديد من شقق الإسكان.. استعدادات المحليات للانتخابات الرئاسية

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها استمرار سير العملية الانتخابية لأبناء الجاليات المصرية حول العالم، كما أعلنت وزارة التنمية المحلية تفاصيل استعدادات المحليات للانتخابات الرئاسية 2024.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: