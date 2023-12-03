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الفريق محمد زكي يلتقي وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية جنوب السودان

05:19 م الأحد 03 ديسمبر 2023

الفريق محمد زكي يلتقي وزير الدفاع وشئون المحاربين

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كتب- محمد سامي:
التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق شول طون بالوك وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها علي الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة إعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة لدولتي مصر وجنوب السودان، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى بين البلدين مستقبلاً.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية جنوب السودان عن تقديره لجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الإفريقية لإرساء دعائم الأمن والإستقرار , متطلعاً أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى لجمهورية جنوب السودان بالقاهرة.

وزير الدفاع محمد زكي جنوب السودان

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