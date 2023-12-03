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BBC

"الوطنية للانتخابات": 116 لجنة انتخابية حتى الآن تستقبل المصريين للإدلاء بأصواتهم حول العالم

04:36 م الأحد 03 ديسمبر 2023

المستشار حازم حسين بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانت

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كتب- مصراوي:

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم غلق 16 مقرا انتخابيا بعد انتهاء الوقت الرسمي للتصويت في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 خارج مصر، وبدأ فيها فرز الأصوات.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 116 لجنة انتخابية ما زالت تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأوضحت أنه مازالت هناك 5 لجان حول العالم لم تفتح أبوابها للتصويت في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، وجار العمل على فتحها بحيث كل اللجان حول العالم تكون فتحت أبوابها للتصويت لليوم الثالث في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

الهيئة الوطنية للانتخابات لجان انتخابية الانتخابات الرئاسية

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